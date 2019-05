Лазарев рассказал, зачем сдал кровь перед «Евровидением»

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед участием в конкурсе.

В беседе с Пятым каналом он объяснил, что сдача крови была необходима, чтобы узнать, сколько национальностей «скрыто» в генах участников.

«Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано. Но мне самому интересно, сколько во мне национальностей. Я думаю, это сделано, чтобы показать, что все мы едины», – сказал Лазарев.

Ранее певец Филипп Киркоров пообещал отказаться от работы на «Евровидении», если музыкальное соревнование снова будет иметь политический подтекст.

Также накануне стал известен состав жюри от России на «Евровидении».

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Исполнитель Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе с песней Scream. Ранее артист выступал на «Евровидении» в Стокгольме в 2016-м с песней You Are the Only One – тогда он занял третье место.