В Пентагоне объяснили, зачем создают ядерное оружие малой мощности

США создает ядерное оружие малой мощности для сдерживания России, снижать порог его применения не планируется, заявил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.

«Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности, делают русские, и это вызывает большую обеспокоенность», – пояснил Трахтенберг, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США обеспокоены российской доктриной «эскалации для деэскалации», предусматривающей ограниченное применение ядерного вооружения в военных конфликтах с использованием обычных видов оружия.

«Мы пытаемся исключить какой-либо просчет со стороны любого противника, который бы заключался в том, что они могли бы подумать, что имеют какое-то преимущество (над США), которое они могут использовать, бросать нам вызов и сделать следующий шаг, который мы не хотим, чтобы они делали», – добавил Трахтенберг.

По его словам, Соединенные Штаты не намерены доводить «эскалацию до самого высокого уровня».

«Мы делаем это не для того, чтобы понизить свой порог применения ядерного (оружия), но для того, чтобы повысить порог в умах противника или потенциального противника», – заключил он.