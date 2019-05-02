Трамп анонсировал «много чего» по разрешению конфликта в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в эфире американского телевидения сообщил, что «много чего произойдет» на грядущей неделе в Венесуэле

Трамп в эфире канала Fox Business оценил обстановку в Боливарианской республике как ужасную, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. <...> Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше», – заявил глава Белого дома.

Напомним, власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД