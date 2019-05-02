Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе будет 12–14 градусов тепла, в ночь на пятницу может похолодать до плюс 6. В Москве прогнозируется умеренный дождь, по области местами также могут пройти небольшие дожди. Ветер днем ожидается южный, 5–10 м/с, атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 9–14 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики она может опуститься до плюс 3 градусов, передает ТАСС.

Из-за риска природных пожаров в Московском регионе 2 мая объявлен желтый уровень опасности