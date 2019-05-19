Пожарные во Франции больше 12 часов пытаются потушить парковку

С вечера субботы, 18 мая, пожарные службы Бордо на юго-западе Франции пытаются потушить воспламенившиеся автомобили на подземной парковке, сообщает местное издание Sud-Oest.

Сообщения о задымлении поступили после 20.30 по местному времени (21.30 мск). К месту происшествия направились 32 автомобиля и 100 человек, передает ТАСС.

Из-за плотного дыма и высокой температуры внутри подземного строения к очагу возгорания на третьем этаже удалось пробиться лишь спустя несколько часов.

Вплоть до утра воскресенья клубы черного дыма продолжали вырываться из вентиляционных отверстий и выездов. К 8.30 мск власти затруднялись назвать точное количество сгоревших автомобилей.

Час спустя телеканал BFMTV показал, что операция пожарных продолжается.

Вокруг парковки установлено оцепление, движение общественного транспорта в этом районе приостановлено.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. В операции по тушению принимали участие более 500 пожарных, непосредственно к работе они смогли приступить лишь спустя 30-40 минут после возгорания. О локализации пожара власти сообщили лишь спустя девять часов.

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Полиция французской столицы сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе.

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