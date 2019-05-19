В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.