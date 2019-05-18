Украинский депутат рассказал о «зелеботах»

Депутат Рады Евгений Мураев рассказал о деятельности сторонников избранного президента Украины Владимира Зеленского в Сети и назвал их «зелеботами».

«Зелеботы гораздо активнее и злее, чем порохоботы(сторонники действующего президента Петра Порошенко – прим. ВЗГЛЯД). Новая команда, современные технологии, вера в лидера, а главное, хороший бюджет позволяют массированно атаковать всякого, кто ставит под сомнение непогрешимость Владимира», – написал украинский парламентарий в своем Facebook.

Он отметил, что на данный момент заметно расхождение между предвыборными обещаниями Зеленского и действиями пользователей, называющих себя в сети «командой Зеленского».

Мураев добавил, что сам является оппозиционным политиком, и при этом голосовал за Зеленского.

«Пора обозначить четкую границу между политикой нового президента и желаниями членов его штаба, которые явно мечтают продолжить дела Порошенко», – подвел итог депутат.

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