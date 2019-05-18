В Подмосковье погиб помощник прокурора по ЦФО

Помощник начальника управления Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе погиб в ДТП в Подмосковье, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ДТП, которое произошло в Дмитрове, погиб один из помощников прокурора по ЦФО», – сказал собеседник ТАСС. Имя погибшего он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое, один получил травмы. В пресс-службе областного УМВД факт ДТП подтвердили.