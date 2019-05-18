Порошенко уволил своего пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко объявил об отставке своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

«Уволить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины», – говорится в тексте документа.

Кроме того, Порошенко снял с должности уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

Ранее Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности внештатного советника президента Украины.

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