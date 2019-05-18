В субботу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 11 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Вечером в столице будет плюс 18. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.