МИД пообещал ответить США на санкции против чеченского спецназа

В Министерстве иностранных дел России считают, что США выбрали неподходящий момент для введения новых санкций против чеченского отряд спецназа «Терек», и назвали действия Вашингтона «ущербной и контрпродуктивной линией».

«Обращает на себя внимание момент, выбранный для введения санкций. Прошло всего два дня после визита в Россию Госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность. Это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве отметили значимость «Терека» в борьбе с террористическими группировками, отметив, что вводя санкции, США таким образом поддерживают террористов.

«Его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности не только России, но и других государств, ведь терроризм и криминал не знают границ. Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден», – отмечается в заявлении.

В МИДе уточнили, что Москва не собирается отставлять без внимания «выпад против российских граждан», а также предупредили Штаты, что подобная политика «не принесет никакой пользы, а лишь ведет к повышению напряженности в мире».

Напомним, в четверг США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские санкции убедительным свидетельством того, что в большой Америке боятся маленькой республики.

В посольстве России в США заявили, что новые американские санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают страх Вашингтона перед способностями отряда, либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Сенатор Игорь Морозов сказал, как в этой ситуации следует поступить России.