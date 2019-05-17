Сборная России по хоккею прокомментировала данные о поглощении игроками сотен литров пива

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал сообщения словацких СМИ о выпитых российскими хоккеистами 160 бокалах пива.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», – заявил специалист, передает РИА «Новости».

После победы россиян над сборной Чехии (3:0) словацкий портал Sport24.pluska.sk распространил информацию, где утверждается, что российские хоккеисты отпраздновали победу в одном из заведений Братиславы, выпив при этом 160 бокалов пива.

Встреча между сборными России и Чехии состоялась в столице Словакии 13 мая. Россияне забросили по голу в каждом из периодов. Шайбами отметились Сергей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60 – в пустые ворота).

Россия, у которой 12 очков, после четырех игр занимает первое место в группе. Напомним, российские хоккеисты, помимо чехов, обыграли норвежцев (5:2), австрийцев (5:0) и итальянцев (10:0). В субботу национальной команде предстоит встреча с Латвией.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.