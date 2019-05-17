Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Американское издание BuzzFeed News провело собственное расследование, в результате которого нашло жертв сексуальных домогательств со стороны бизнес-тренера Тони Роббинса.

BuzzFeed News в течение года проводило расследование, основанное на утечках записей, внутренних документах и десятках интервью с фанатами и инсайдерами.

В итоге журналистам удалось найти подтверждения домогательств со стороны известного бизнес-тренера Тони Роббинса. Среди жертв бывшие поклонницы и штатные работники.

Так, две женщины, работавшие с Роббинсом, рассказали, что они «почувствовали сексуальное насилие в свой адрес», при этом дав понять, что не заинтересованы в сексуальных отношениях с бизнес-тренером. Они также заявили о готовности подтвердить свои слова в зале суда под присягой.

Еще две помощницы бизнес-тренера сообщили, что Роббинс приглашал их в его гостиничный номер. А одна из бывших сотрудниц рассказала, что была уволена после того, как вступила в сексуальные отношения по взаимному согласию с Роббинсом.

События, описанные всеми пятью женщинами, произошли в 1990-х и начале 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что россиянка подала в суд иск на 200 тыс. рублей на организатора выступления Тони Роббинса.