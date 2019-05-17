Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

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Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

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В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты, с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...
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            Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

            17 мая 2019, 19:54

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Американское издание BuzzFeed News провело собственное расследование, в результате которого нашло жертв сексуальных домогательств со стороны бизнес-тренера Тони Роббинса.

            BuzzFeed News в течение года проводило расследование, основанное на утечках записей, внутренних документах и десятках интервью с фанатами и инсайдерами.

            В итоге журналистам удалось найти подтверждения домогательств со стороны известного бизнес-тренера Тони Роббинса. Среди жертв бывшие поклонницы и штатные работники.

            Так, две женщины, работавшие с Роббинсом, рассказали, что они «почувствовали сексуальное насилие в свой адрес», при этом дав понять, что не заинтересованы в сексуальных отношениях с бизнес-тренером. Они также заявили о готовности подтвердить свои слова в зале суда под присягой.

            Еще две помощницы бизнес-тренера сообщили, что Роббинс приглашал их в его гостиничный номер. А одна из бывших сотрудниц рассказала, что была уволена после того, как вступила в сексуальные отношения по взаимному согласию с Роббинсом.

            События, описанные всеми пятью женщинами, произошли в 1990-х и начале 2000-х годов.

            Ранее сообщалось, что россиянка подала в суд иск на 200 тыс. рублей на организатора выступления Тони Роббинса.


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