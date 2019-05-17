Ученые заявили о вымирании коал

По данным «Австралийского фонда коалы», в дикой природе осталось менее 80 тыс. коал, поэтому можно считать этих животных «функционально вымершими».

Выражение «функционально вымерший» обозначает популяцию животных, у которой так мало пар, что они вряд ли произведут потомство. Сейчас в дикой природе осталось менее 80 тыс. коал, сообщает Би-би-си.

Ученые уточняют, что этим терминов также называются животные, у которых смертность от различных заболеваний выше рождаемости.

Также коалы вымирают из-за вырубки лесов и изменений климата. Согласно недавним исследованиям, тысячи коал умерли от обезвоживания в результате сильной жары в Австралии.

Ученые отметили, что коалы часто перемещается и живут в разных местах обитания, поэтому их трудно отследить.

Ранее сообщалось, что кошка по кличке Соус Тардар (Тард), известная в Сети как Сердитая кошка (Grumpy Cat) умерла в возрасте семи лет.