Россия обжаловала решение Гаагского суда по компенсации за Крым

Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации украинским компаниям потери активов в Крыму.

«Два из таких решений уже обжаловано, еще по шести идет работа, они будут обжалованы», – сообщил министр юстиции России Александр Коновалов на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума, передает РИА «Новости».

Постоянный третейский суд в Гааге по иску украинской компании «Эверест Истейт» и других истцов, требовавших компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму, присудил им 159 млн долларов.

О возможности обжаловать решение Гаагского суда по компенсации за Крым сообщалось еще прошлой весной.