Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства.

«Я сказал ему (Порошенко) и хочу повторить это тут: это будет означать новый этап моей жизни, и большая честь, и огромной ответственностью», – написал в своем Facebook Пономарев.

Он отметил, что планирует использовать новый статус для получения иностранных инвестиций для Украины, создания новых рабочих мест, увеличение госбюджета и т.д.

«Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России», – подчеркнул Пономарев.

Он также выразил благодарность тем, кто ему помогли получить гражданство и завершил пост словами «Слава Украине».

Стоит отметить, что Пономарев получил вид на временное проживание на Украине в 2016 году. В 2010 году он был советником президента фонда «Сколково». В 2015 году Следственный комитет возбудил в отношении тогда уже депутата Пономарева уголовное дело о растрате 22 млн рублей из фонда.

В 2016 году он был лишен депутатских полномочий за систематическое неисполнение своих обязанностей.