ВЦИОМ проводит проверку по ложному опросу жителей Екатеринбурга по храму

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начал проверку сведений о ложных опросах жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма Святой Екатерины в центре города, об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«В Facebook появилось сообщение о том, что ВЦИОМ в Екатеринбурге проводит опрос об отношении жителей к строительству храма. И в этом посте были приведены варианты ответов на один из вопросов: «Хочу храм в этом месте», «Хочу храм в этом месте, но по другому проекту» и «Затрудняюсь ответить». Я тут же проверил нашу анкету, по которой мы на самом деле проводим опрос в Екатеринбурге и, конечно, ничего подобного там нет», – рассказал Федоров, передает ТАСС.

Он добавил, что ВЦИОМ планирует провести опрос в связи со строительством храма, но эти сообщения – «фейк-ньюс», поскольку в исследованиях указаны другие вопросы для респондентов.

«Мы настолько интенсивно контролируем работу наших интервьюеров, что таких случаев практически нет. С каждым таким случаем мы жестко разбираемся», – заверил представитель ВЦИОМ.

Федоров также отметил, что не в курсе, как и кто будет проводить опрос.

«Если поручение нам придет, мы, конечно, с большим удовольствием и в кратчайшие сроки его выполним», – сказал он.

Напомним, в начале этой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что в этой ситуации нужно учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. После этого строительство храма приостановили.

Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта, а также о том, какие политические выводы можно сделать из истории в Екатеринбурге.