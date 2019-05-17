В Кремле рассказали об ответе на санкции США против чеченского спецназа

Россия примет контрмеры в ответ на американские санкции, введенные в отношении чеченского спецподразделения Росгвардии «Терек»; реакция Москвы будет основана на принципе взаимности и исходя из собственных национальных интересов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва отвечать на соответствующее решение Вашингтона, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что принцип взаимности будет соблюдаться в первую очередь. Россия предпримет меры, которые будут соответствовать национальным интересам нашей страны, добавил он.

Напомним, в четверг США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские санкции убедительным свидетельством того, что в большой Америке боятся маленькой республики.

В посольстве России в США заявили, что новые американские санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают страх Вашингтона перед способностями отряда, либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Сенатор Игорь Морозов сказал, как в этой ситуации следует поступить России.