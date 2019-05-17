С Сергеем Доренко простились в Москве

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с главным редактором «Говорит Москва» Сергеем Доренко, друзья и поклонники творчества журналиста проводили его в последний путь под аплодисменты.

До начала церемонии перед залом собрались желающие отдать дань памяти коллеге, многие из них пришли с цветами, у гроба покойного выстроилась очередь, передает РИА «Новости».

На церемонии присутствовали гендиректор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, первый заместитель руководителя Администрации президента Алексей Громов и т.д.

В завершение церемонии присутствующие проводили Доренко аплодисментами.

Соведущая журналиста Анастасия Оношко рассказала, что пока неизвестно, кто займет место Доренко на радиостанции и что будет дальше. При этом Оношко отметила, что «Говорит Москва» продолжит работу.

«Я хотела всех вдохновить на то, что все будет круто, это только от нас зависит, мы сами привыкли слушать, но на самом деле каждый сам решает и каждый сам себя радует и нужно этому учиться, быть такими же, как Сергей, самодостаточными, поэтому вечно плакать невозможно», – сказала журналистка.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Доренко было 59 лет.

Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но позже стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится из-за проведения судебно-химической экспертизы, которая в итоге не выявила признаков отравления Доренко.