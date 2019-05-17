Проверка по поводу выброшенных плит с именами павших в ВОВ началась в Мурманской области

Расследованием ситуации с выброшенными в Мурманске надгробными плитами с именами погибших в Великую Отечественную займется спецкомиссия, созданная при правительстве региона, сообщили в пресс-службе областного руководства.

В местных СМИ и соцсетях опубликовали снимки с найденными надгробными плитами под Мурманском, на которых выбиты имена погибших во время ВОВ.

После появления этой информации была создана комиссия по расследованию ситуации, в ее состав вошли поисковики, общественники и ОНФ, передает РИА «Новости».

Доклад и предложения по исправлению ситуации комиссия должна представить в течение пяти дней.

«Такое циничное отношение к памяти о героях-воинах категорически недопустимо. Виновные будут наказаны», – цитирует пресс-служба слова врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В 2018 году в Ульяновске тротуар на одной из центральных улиц замостили фрагментами надгробных плит.