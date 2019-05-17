В Казани провели первый семинар-тренинг омбудсменов со всей России

Уполномоченные по защите прав человека из 76 субъектов России впервые смогли обменяться опытом и отработать в игровой форме повседневные ситуации на специальном семинаре-тренинге в Казани.

Семинар-совещание посвящен рассмотрению обращений граждан России и находящихся на ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства, организации личного приема граждан.

Гостей семинара поприветствовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. «Когда я вступила в должность уполномоченного, вы стали просить о площадке, на которой мы могли бы обучаться и обмениваться опытом. И такая площадка действительно очень нужна, ведь жизнь идет вперед, у нас появляются новые функции, методы, меняется сам аппарат и нуждается в обучении. Обращаю внимание, что ни в одном вузе не готовят уполномоченных. Получается, что омбудсмен – это особое явление, требующее соответствующих навыков, умения отстраивать коммуникацию. Но обучиться этому аппарат нигде не мог, нет такой отдельной профессии, мы и юристы, и психологи, все вместе. Вашу просьбу я озвучила президенту России, и Владимир Путин пошел нам навстречу и дал команду изыскать возможность дать нам такой центр», – приводит ее слова РАПСИ.

«Под эгидой МГЮА имени О.Е. Кутафина теперь создан такой центр, он будет предоставлять площадки для дискуссий, встреч и обмена опытом для уполномоченных по правам человека, для уполномоченных по правам ребенка, если захотят, для членов ОНК и правозащитников», – добавила она.

Тренинг для уполномоченных состоит из трех частей: теоретической, практической, предусматривающей работу в небольших группах с кейсами и выработку с модератором инструментов для поиска конкретного решения. Третья часть – командообразующая и призвана показать способность омбудсменов работать в команде на результат.

Омбудсмен по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала коллегам о государственной информационной системе «Народный контроль», которая по инициативе главы республики была внедрена на ее территории еще в 2012 году. Проект позволяет любому гражданину сообщить органам власти о проблеме, указав ее местонахождение и приложив фото. Более того, каждый пользователь может поддержать указанные в системе проблемы, повысив тем самым их значимость. Всего работа «Народного контроля» идет по 64 категориям, позволяя гражданам оценить работу ведомств и районов или вернуть на дорассмотрение уведомление о рассмотрении их заявки. По системным вопросам, которые выявляет мониторинг и анализ системы, формируются соответствующие предложения и направляются президенту республики. «Аппарат президента оказывает нам огромную поддержку: ежемесячно мы информируем его о том, что удалось сделать, а где нам нужна помощь», – сказала Сабурская.

Всего в «Народный контроль» поступило 211 тыс. 747 заявок, по 87% из них вынесены положительные решения, мотивированный отказ дан по 6% заявок, более двух тысяч обращений находятся в работе. Общее число комментариев от граждан превысило один миллион. «Жалоб в письменном виде с каждым годом становится все меньше, в то время как системой начинает пользоваться все большее число людей», – рассказала Сабурская, добавив, что с данной практикой в ходе визита в республику был ознакомлен президент России, который впоследствии рекомендовал другим субъектам позаимствовать опыт Татарстана.

Светлана Финтисова, начальник департамента рассмотрения жалоб и правовой работы Управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций, напомнила омбудсменам, какими нормативными документами регулируются эти отношения.

Начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Лариса Коптева рассказала о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений. Опытом организации работы с обращениями граждан и проведения личного приема в рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в России поделился Евгений Масленкин, начальник организационно-кадрового управления рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России.

В свою очередь ведущий научный сотрудник НОЦ по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина Алексей Кокурин рассказал о психологическом сопровождении профессиональной деятельности уполномоченных по правам человека. Тема оказалась настолько востребованной, что омбудсмены попросили специалиста сделать рассылку с информацией, которая поможет им справиться, например, с профессиональным выгоранием.

Москалькова призвала коллег обратить внимание на форму общения с заявителями – как письменную, так и при личном приеме. «В письменных ответах или даже пересылке вы должны найти слова сочувствия – это очень важно, потому что кроме нас никто из других органов не обязан это делать: у них четкая задача – сообщить по существу и не более. Кроме того, очень прошу не предрешать судьбу обращения, что бывает часто – прочитали и обнадежили или, наоборот, сказали, что ничем помочь не смогут. Еще момент: мы часто получаем документы не в полном пакете, запрашиваем их у гражданина или органов, я в таких случаях прошу не стесняться, звонить самому заявителю и просить ускориться. Они удивляются, что мы напрямую выходим, но мы можем себе позволить», – сказала она.

Омбудсмен также попросила коллег стараться не демонстрировать свое раздражение, если оно иногда есть. Москалькова призналась, что с сотрудницей, которая не смогла в присутствии обратившегося сдержать свои эмоции, ей пришлось расстаться. «Возможно, нужно подумать над кодексом поведения уполномоченного, или кодексом этики. В первую очередь распространить его нужно будет на аппараты», – сказала Москалькова, пообещав слушателям прислать на почту зарубежный аналог, в котором отражено, как и в каких ситуациях желательно себя вести.