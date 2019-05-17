В Казани провели первый семинар-тренинг омбудсменов со всей России

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты, с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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            В Казани провели первый семинар-тренинг омбудсменов со всей России

            17 мая 2019, 13:19

            Текст: Ольга Никитина

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            Уполномоченные по защите прав человека из 76 субъектов России впервые смогли обменяться опытом и отработать в игровой форме повседневные ситуации на специальном семинаре-тренинге в Казани.

            Семинар-совещание посвящен рассмотрению обращений граждан России и находящихся на ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства, организации личного приема граждан.

            Гостей семинара поприветствовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. «Когда я вступила в должность уполномоченного, вы стали просить о площадке, на которой мы могли бы обучаться и обмениваться опытом. И такая площадка действительно очень нужна, ведь жизнь идет вперед, у нас появляются новые функции, методы, меняется сам аппарат и нуждается в обучении. Обращаю внимание, что ни в одном вузе не готовят уполномоченных. Получается, что омбудсмен – это особое явление, требующее соответствующих навыков, умения отстраивать коммуникацию. Но обучиться этому аппарат нигде не мог, нет такой отдельной профессии, мы и юристы, и психологи, все вместе. Вашу просьбу я озвучила президенту России, и Владимир Путин пошел нам навстречу и дал команду изыскать возможность дать нам такой центр», – приводит ее слова РАПСИ.

            «Под эгидой МГЮА имени О.Е. Кутафина теперь создан такой центр, он будет предоставлять площадки для дискуссий, встреч и обмена опытом для уполномоченных по правам человека, для уполномоченных по правам ребенка, если захотят, для членов ОНК и правозащитников», – добавила она.

            Тренинг для уполномоченных состоит из трех частей: теоретической, практической, предусматривающей работу в небольших группах с кейсами и выработку с модератором инструментов для поиска конкретного решения. Третья часть – командообразующая и призвана показать способность омбудсменов работать в команде на результат.

            Омбудсмен по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала коллегам о государственной информационной системе «Народный контроль», которая по инициативе главы республики была внедрена на ее территории еще в 2012 году. Проект позволяет любому гражданину сообщить органам власти о проблеме, указав ее местонахождение и приложив фото. Более того, каждый пользователь может поддержать указанные в системе проблемы, повысив тем самым их значимость. Всего работа «Народного контроля» идет по 64 категориям, позволяя гражданам оценить работу ведомств и районов или вернуть на дорассмотрение уведомление о рассмотрении их заявки. По системным вопросам, которые выявляет мониторинг и анализ системы, формируются соответствующие предложения и направляются президенту республики. «Аппарат президента оказывает нам огромную поддержку: ежемесячно мы информируем его о том, что удалось сделать, а где нам нужна помощь», – сказала Сабурская.

            Всего в «Народный контроль» поступило 211 тыс. 747 заявок, по 87% из них вынесены положительные решения, мотивированный отказ дан по 6% заявок, более двух тысяч обращений находятся в работе. Общее число комментариев от граждан превысило один миллион. «Жалоб в письменном виде с каждым годом становится все меньше, в то время как системой начинает пользоваться все большее число людей», – рассказала Сабурская, добавив, что с данной практикой в ходе визита в республику был ознакомлен президент России, который впоследствии рекомендовал другим субъектам позаимствовать опыт Татарстана.

            Светлана Финтисова, начальник департамента рассмотрения жалоб и правовой работы Управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций, напомнила омбудсменам, какими нормативными документами регулируются эти отношения.

            Начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Лариса Коптева рассказала о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений. Опытом организации работы с обращениями граждан и проведения личного приема в рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в России поделился Евгений Масленкин, начальник организационно-кадрового управления рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России. 

            В свою очередь ведущий научный сотрудник НОЦ по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина Алексей Кокурин рассказал о психологическом сопровождении профессиональной деятельности уполномоченных по правам человека. Тема оказалась настолько востребованной, что омбудсмены попросили специалиста сделать рассылку с информацией, которая поможет им справиться, например, с профессиональным выгоранием.

            Москалькова призвала коллег обратить внимание на форму общения с заявителями – как письменную, так и при личном приеме. «В письменных ответах или даже пересылке вы должны найти слова сочувствия – это очень важно, потому что кроме нас никто из других органов не обязан это делать: у них четкая задача – сообщить по существу и не более. Кроме того, очень прошу не предрешать судьбу обращения, что бывает часто – прочитали и обнадежили или, наоборот, сказали, что ничем помочь не смогут. Еще момент: мы часто получаем документы не в полном пакете, запрашиваем их у гражданина или органов, я в таких случаях прошу не стесняться, звонить самому заявителю и просить ускориться. Они удивляются, что мы напрямую выходим, но мы можем себе позволить», – сказала она.

            Омбудсмен также попросила коллег стараться не демонстрировать свое раздражение, если оно иногда есть. Москалькова призналась, что с сотрудницей, которая не смогла в присутствии обратившегося сдержать свои эмоции, ей пришлось расстаться. «Возможно, нужно подумать над кодексом поведения уполномоченного, или кодексом этики. В первую очередь распространить его нужно будет на аппараты», – сказала Москалькова, пообещав слушателям прислать на почту зарубежный аналог, в котором отражено, как и в каких ситуациях желательно себя вести.


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