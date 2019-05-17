На Сахалине удалось снизить уровень бедности

С начала года на Сахалине уровень бедности снизился с 9,7% до 7,5%. По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора области Валерия Лимаренко, сейчас принимаются новые меры для повышения благосостояния сахалинцев. Смысл этих мер заключается не только в выделении денег на помощь, но и в создании новых механизмов для трудовой и социальной занятности людей.

Благодаря усилиям исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с начала года количество бедных в регионе снизилось на 10,5 тыс. человек. Если на начало года показатель уровня бедности на Сахалине составлял 9,7%, то сейчас он снизился до 7,5%.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе правительства Сахалинской области, существенный прорыв в борьбе с бедностью достигнут за счет адресного подхода при оказании помощи нуждающимся и введения по инициативе Лимаренко ряда новых льгот.

«Чаще всего с бедностью сталкиваются семьи с детьми, одинокие пенсионеры и безработные. Наша задача – помочь каждому нуждающемуся, в первую очередь – пенсионерам. В этом году мы изменили подход к оказанию помощи, она стала индивидуальной и адресной. Кроме того, был введен новый пакет льгот. В результате на островах сократилось количество бедных», – говорил ранее Лимаренко.

Как пояснили в пресс-службе, людей, проживающих за чертой бедности, можно разделить на три основные категории. К первой относятся семьи с детьми, где доходы могут резко сократиться из-за ухода женщин в декрет. Вторая категория – люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, это в первую очередь пенсионеры и инвалиды. К третьей категории относятся те, кто отказывается работать и предпринимать какие-либо действия. Но чтобы и этих людей не оставлять без помощи, был разработан механизм социального контракта, когда из областного бюджета выделяются деньги на конкретные цели, а не просто отдаются человеку.

По данным министерства социальной защиты, наилучший результат достигнут в работе с малоимущими пенсионерами. Показатель бедности среди этой категории граждан сократился с 3,4% до 1,6%.

Напомним, для повышения благосостояния сахалинцев на островах ежегодно расширяют перечень мер социальной поддержки. Только с 1 января 2019 года их стало на семь больше. На реализацию новых льгот в этом году направлено более 600 миллионов рублей. Средства пошли на возмещение части затрат сахалинцев по покупке твердого топлива и оборудования для приема цифрового телевещания. С нового года ветеранам боевых действий ежемесячно выплачивается 1,5 тыс. рублей, малоимущим пенсионерам выделяются санаторно-курортные путевки, а с 1 апреля семьям с новорожденными предоставляется комплект детских принадлежностей.

Однако, по мнению Лимаренко, существующих мер поддержки недостаточно для сокращения числа бедных в регионе. По его поручению в 2019 году будут введены новые льготы для отдельных категорий граждан. Сейчас региональное министерство социальной защиты прорабатывает их с депутатами облдумы и представителями других ведомств.

Сейчас в области реализуется проект «Социальная карта сахалинца». Ее выдают пенсионерам в возрасте от 65 лет и старше. Держатели карт могут бесплатно посещать киносеансы, спектакли, другие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Каждый участник проекта в месяц может побывать на 20 таких мероприятиях.

Вскоре планируется запустить проект «Сестра милосердия», благодаря которому безработные смогут проходить бесплатное обучение и получать помощь в социальных учреждениях. Как подчеркивают в пресс-службе правительства, смысл предпринимаемых мер заключается не только в выделении денег на помощь, но и создании новых механизмов для трудовой и социальной занятности людей. Иногда людям просто нужна психологическая поддержка для вовлечения в активную жизнь.

В ближайших планах правительства – введение ежемесячной выплаты семьям с детьми. Она будет предоставляться до получения места в дошкольном учреждении. Также сахалинские власти намерены увеличить средний размер стоимости адресной продовольственной помощи с 2700 рублей до 4100 рублей. По предварительным расчетам, новые меры позволят снизить уровень бедности на островах к концу 2019 года до 4,6 процента, а к концу 2020 года – до 3,5 процента.