Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 1 копейку – до 64,66 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек, составив 72,29 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 72,61 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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