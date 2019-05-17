Лазарев ответил на критику в свой адрес

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который в эти дни проходит в Израиле, ответил на критические замечания в свой адрес.

«Всегда есть люди, которые довольны и которые недовольны. В противовес тем, кто был недоволен, было огромное количество людей, которые сказали: «Вау! Да! Супер! Наконец-то будет возможность вновь тебя показать европейской публике, которая тебя помнит и знает. Тех, кто был недоволен, было гораздо меньше, чем тех, кто порадовался за меня и порадовался за Россию, потому что в прошлом году наша страна не попала даже в финал и все расстроились конечно», – сказал он в интервью Deutsche Welle.

«Сейчас ставки высокие, ожидания от моего выступления высокие», – сказал Лазарев, выразив надежду на то, что тем, кто остался недоволен его выступлением, понравится представитель России на «Евровидении» в следующем году.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии RT отметил, что выступление Лазарева на «Евровидении» было мощным. По его словам, Сергей «поет, как машина, ни одной фальшивой ноты».

«Но все зависит от того, что брать во внимание. Мне очень понравился участник от Азербайджана, хитовая песня. Понравились Швеция, Нидерланды», – отметил продюсер. Он также отметил участника от Австралии, сказав, что по поводу выступления представителя этой страны завязались споры.

Пригожин отметил, что до финального голосования сложно предполагать исход конкурса.

«Я закрываю глаза и пытаюсь слышать эти песни, что называется, по радио. Мы же говорим о конкурсе песни. То есть Лазарев выглядит фундаментально круто, песня мощная. Но она для концерта, шикарный номер», – заключил Пригожин.

Напомним, Лазарев по итогам голосования прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который состоится в субботу. Филипп Киркоров похвастался, что вместе с Лазаревым им удалось вернуть Россию в финал «Евровидения».