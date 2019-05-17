Беглов поддержал идею конкурса на освоение арт-парка в центре Петербурга

Концепция создания арт-парка на набережной Малой Невы в центре Санкт-Петербурга будет определена в результате международного конкурса, его объявят в ближайшее время, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Мы говорили о том, что нужно провести слушания, какое наполнение будет на этом объекте, и как будет назван этот арт-парк. Горожане сказали: а почему только наши местные должны принимать решение, давайте устроим международный конкурс. Я думаю, это абсолютно справедливое мнение горожан, и нужно сделать действительно международный конкурс об освоении этого пространства. Этот конкурс будет объявлен в ближайшее время», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Концепция создания новой культурной зоны – арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Речь идет об участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостом и продолжится до Петропавловской крепости. Общая площадь парковой зоны составит около шести гектаров. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху – парк и Дворец танца Эйфмана.

Беглов также рассказал, что за два месяца Смольный оказал помощь 13 тыс. жителей Санкт-Петербурга, которые обратились к врио губернатора через его страницу в «ВКонтакте». Беглов в эфире телеканала «78» отметил, что соцсети значительно упростили процедуру рассмотрения просьб горожан. При этом такой метод помогает изживать бюрократию и решать вопросы за 2-3 дня.

«Если бы работали по старой системе и отвечали в течение 30 дней, то тогда эти 13 тыс. растянулись бы на долгие-долгие годы. Наша задача одна – моментально отреагировать на проблемы», – сказал он.

Кроме того, глава Петербурга отметил, что не терпит, когда подчиненные затягивают работу по обращениям, и реагирует на это очень жестко. «Первое – предупреждение, второе – увольнение», – добавил он.

В том же интервью Беглов рассказал, что поручил давать квартиры многодетным только в благоустроенных районах.

Ранее Беглов заявил, что расходы на благоустройство Санкт-Петербурга в 2019 году вырастут на 2,5 млрд рублей – до 4 млрд рублей; комфортный город – одно из четырех стратегических направлений в развитии Северной столицы.