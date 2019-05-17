Эксперт объяснил разногласия Трампа и Болтона по Ирану и Венесуэле

«В данном случае Трамп последовательно идет своим курсом и демонстрирует некое количество здравого смысла, понимая, что одно дело блефовать, а другое – оказаться в ситуации, когда ты уже обязан действовать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Он согласен с сообщениями о том, что между Трампом и его советниками возникает все больше противоречий.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов счел правдоподобными сообщения американских СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа и главным образом Джон Болтон, который отвечает за вопросы национальной безопасности, начали раздражать главу государства своей агрессивной риторикой в адрес Ирана и Венесуэлы.

Напомним, в последнее время неоднократно сообщалось о возможности начала Вашингтоном военной операции против Ирана, а также вмешательства в Венесуэлу, где продолжается противостояние президента Николаса Мадуро с оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо.

«Подобные публикации выглядят довольно правдоподобно, поскольку мировоззрение Трампа пришло в противоречие с тем, как хотели бы действовать его ближайшие соратники. Он сам выбирал этих соратников», – считает политолог.

Кроме Болтона к этим соратникам прежде всего относится вице-президент США Майк Пенс и глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Это как коллизия между разными подходами к позиции Соединенных Штатов в мире, которая проявляется постоянно из-за раскола общества. Раскол общества идет не только между сторонниками и противниками Трампа, но и среди тех, кто безусловно поддерживает или не поддерживает Трампа. И там есть различные взгляды на то, как Америка должна повести себя», – сказал Лукьянов.

Эксперт называет разногласия внутри американской администрации по поводу политики в отношении Ирана очередным ярким проявлением такой коллизии. «В данном случае Трамп последовательно идет своим курсом и демонстрирует некое количество здравого смысла, понимая, что одно дело блефовать, а другое – оказаться в ситуации, когда ты уже обязан действовать. А действовать он не хочет, поскольку это противоречит его взглядам», – считает собеседник.

Что касается самой публикации CCN, то эксперт уверен, что в ней Трамп представлен не как «голубь мира», а журналисты демонстрируют, что «президент США не управляет собственным окружением». «В CNN всегда найдут повод, почему Трамп недееспособен», – заключил Федор Лукьянов.

В публикации СNN говорится, что советники Трампа своими заявлениями создают впечатление грядущей войны с Ираном, схожая ситуация с Венесуэлой. Как пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, в администрации Трампа боятся, что Иран ударит первым. По всей видимости, вновь идет отсылка к позиции Болтона, с которым президент США вошел в противоречия.