Fitch оценило последствия от загрязнения нефти в «Дружбе»

Россия в ближайшее время останется ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

«Как только кризис разрешится, Urals, вероятно, снова будет продаваться со скидкой, что поможет стимулировать поставки российской нефти. Более того, скидку позже могут увеличить из-за правил Международной морской организации о содержании серы в отгружаемом топливе, это, в свою очередь, может снизить спрос на Urals с высоким содержанием серы», – говорится в пресс-релизе Fitch.

В то же время, отмечает агентство, инцидент с «Дружбой» выявил «зависимость многих нефтеперерабатывающих заводов в Центральной и Восточной Европе от российской сырой нефти». В связи с этим многие страны, вероятно, начнут поиск альтернативных поставок нефти.

Fitch также уточняет, что дополнительные затраты, связанные с остановкой нефтепровода, будут иметь ограниченное влияние на годовые финансовые результаты НПЗ, пишет «Коммерсант».

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что одним из последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» может стать потеря доверия покупателей и поиск с их стороны новых поставщиков сырья.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла во второй декаде апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. Украинская «Укртранснафта» 11 мая также восстановила транзит нефти в Европу.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека. Позже были названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти.