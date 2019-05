Киркоров похвастался возвращением России в финал «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров поделился эмоциями в связи с выходом певца Сергея Лазарева в финал международного песенного конкурса «Евровидение».

«Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе «Евровидение» снова в финал!!» – написал Киркоров в Instagram, опубликовав совместное фото с Лазаревым.

Российский певец и телеведущий Сергей Лазарев по итогам голосования прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который состоится в субботу.

Лазарев во второй раз участвует в «Евровидении». В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One («Ты единственная»), написанной Филиппом Киркоровым.

Ранее букмекеры назвали фаворита «Евровидения-2019».