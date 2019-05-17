Пистолет «Удав» намерены взять на вооружение в Минобороны

Пистолет «Удав», который ранее успешно завершил испытания и был допущен к серийному производству, планируется принять на вооружение в этом году, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

«Это решение принимает министр обороны. В этом году, считаю, приказ будет подписан, и мы поставим в войска опытную партию», – цитирует Бакова РИА «Новости».

Он также отметил, что гражданская версия нового пистолета появится на рынке в этом году.

Оружие является целиком отечественной разработкой и собирается только из российских комплектующих. «Удав» получил литеру «О1».

Емкость магазина пистолета составляет 18 патронов, «Удав» может стрелять трассирующими, бронебойными, экспансивными боеприпасами калибра 9х21 мм. Для него разработаны два патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости. Планируется производить три типа пистолета: для армии, гражданские и для спецподразделений.

Ранее заместитель гендиректора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов сообщил, что пистолет «Удав» был допущен к серийному производству.

В «Ростехе» считают, что пистолет станет достойным конкурентом «Кольту» и «Глоку».

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