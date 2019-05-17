Умер создатель пирамиды Лувра

Автор стеклянной пирамиды парижского Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет.

Американский архитектор китайского происхождения переехал из Гуанчжоу в США в 1935 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Jazeera.

Юймин Бэй прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла возводилось с 1985 по 1989 год по его проекту.

В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии, которая считается аналогом Нобелевской премии в сфере архитектуры.

Также среди его наиболее известных работ архитектора зал славы рок-н-ролла в Кливленде и башня Банка Китая в Гонконге.