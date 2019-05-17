В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 9 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.