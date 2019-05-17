В ВАДА собрались открыть дело на основе данных московской лаборатории

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер на заседании совета учредителей международной организации сообщил, что в ближайшие недели может быть открыто первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

По словам Юнгера, после первоначального анализа данных московской лаборатории, полученных в январе 2019 года, якобы была установлена «высокая степень их соответствия» с данными, полученными ранее из конфиденциального источника, передает ТАСС.

«Процесс подготовки ряда громких дел уже начался», – заявил чиновник ВАДА, слова которого приводит портал Inside the Games.

Напомним, в сентябре прошлого года ВАДА приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах.

В январе 2019 года стало известно, что Россия предоставила доступ экспертам ВАДА к московской антидопинговой лаборатории. К концу апреля за пределы России были отправлены более 2 тыс. образцов, которые эксперты ВАДА извлекли из московской антидопинговой лаборатории.