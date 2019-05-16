Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами самолетов

Минтранс России собрался снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами самолетов гражданской авиации с 200 до 100 человек в год, говорится в проекте постановления правительства.

При этом отмечается, что ранее установленная квота в настоящее время «превышает потребность эксплуатантов»: должности командира воздушного судна занимают «около 30 иностранных граждан», пишет «Интерфакс».

С 2014 года российским авиакомпаниям позволили трудоустраивать иностранцев на эту должность. Если квота не выбрана компанией за год, то в следующем году можно использовать оставшиеся позиции. Это было сделано с целью избавиться от дефицита командиров в России.

Напомним, сообщалось, что авиакатастрофа «Суперджета» в Шереметьево обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков.

Ранее также была опубликована информация о большом оттоке кадров из российских авиакомпаний в Азию в связи с разницей в зарплатах, после чего «Аэрофлот» повысил зарплату пилотам до 650 тыс. рублей в месяц.