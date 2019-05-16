США продолжили обучение турок пилотированию истребителей F-35

США пока не прекращали обучение турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей F-35, несмотря на решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки запретам Вашингтона, рассказала министр ВВС США Хезер Уилсон.

«Мы продолжаем тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). Однако мы не думаем, что сможем передать эти самолеты стране, имеющей [комплекс] С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение самолетам F-35 и подобным им. [Система] С-400 несовместима с наличием F-35», – заявила Уилсон, передает ТАСС.

По мнению министра, все еще существует вероятность отказа Анкары от приобретения С-400. Как сообщила Уилсон, «американские дипломаты продолжают над этим работать».

На вопрос о том, продолжает ли Турция выпускать комплектующие для F-35 после отказа решения США приостановить участие Анкары в проекте, министр уклончиво ответила, что такие вопросы находятся в ведении аппарата программы F-35.

При этом глава ВВС США сообщила, что Вашингтон продолжаем поддерживать дипломатическое взаимодействие с Турцией для того, чтобы продолжить сотрудничество в создании F-35 и исключить какие-либо угрозы самолету со стороны С-400.

Ранее в американском Конгрессе заявили, что Турция должна отказаться от приобретения российских С-400 и вместо этого сотрудничать с США.

Турция говорила, что не откажется от планов закупки С-400, однако в США заявили о несовместимости таких действий со стандартами НАТО, пригрозив ввести санкции.

Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400.

США опасаются, что благодаря С-400 в Турции Россия сможет получить данные об американских истребителям F-35.