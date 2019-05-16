Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам

Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве. Ранее сообщалось, что в посольстве Норвегии было зафиксировано 17,85% отказов россиянам в визах.

«В 2018 году посольством Норвегии в России было рассмотрено 22 тыс. 30 заявок российских граждан о выдаче виз, и лишь 326 из них было отклонено. Таким образом, процент отказов в 2018 году составил 1,48%», – утверждается в заявлении Visit Norway в Facebook.

В сообщении отмечается, что туристический сезон в Норвегии в самом разгаре, и здесь всегда рады видеть российских туристов.

Напомним, Ассоциация Туроператоров России (АТОР) назвала страны, которые лидируют по количеству выданных шенгенских виз в Москве. Норвегия в рейтинге стала одним из лидеров по количеству отказов в выдаче виз.