Делегация из Индии изучила работу приморской ТОР

Индийская бизнес-миссия посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) и ТОР «Надеждинская».

Визит состоялся при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Конфедерации индийской промышленности (CII) и администрации региона. В состав делегации вошли представители индийских компаний в области золотодобычи, логистики, энергетики, производства бриллиантов, строительства инфраструктуры, производства и дистрибьюции чая, маркетинга и консалтинговых услуг, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Представители индийской делегации ознакомились с возможностями ВМТП по грузоперевозке и суточной обработке вагонов. Грузооборот ВМТП по итогам 2018 года вырос на 39% к уровню 2017 года и достиг максимальных значений за всю историю Порта – 10,4 млн тонн грузов различной номенклатуры.

ВМТП стабильно увеличивает среднесуточную скорость обработки подвижного состава в течение последних четырех лет. Сейчас суточная скорость обработки вагонов составляет до 527 единиц. Идет модернизация производственных мощностей, которая направлена на повышение интенсивности обработки грузов. В 2018 год порт ввел в эксплуатацию два новых рельсовых крана ZPMC, которые дополнили четыре действующих. В следующем году также будут установлены пять новых кранов.

Сейчас Индия занимает третье место по объему перевалки импортных контейнеров в структуре грузопотока ВМТП (после Китая и Республики Корея). Основу индийского импорта в структуре грузопотока составляют – текстиль и предметы одежды, чай, сухофрукты, виноград, мясные продукты.

Далее делегация в сопровождении сотрудников АНО АПИ и Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) направилась в ТОР «Надеждинская».

Эта ТОР стала первой в Приморском крае. В настоящее время площадь промышленной площадки этой ТОР заполнена более чем на 90%, она является самой востребованной для потенциальных резидентов. Сейчас на многопрофильной производственно-логистической площадке деятельность осуществляют 47 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 32,3 млрд рублей. Полная реализация заявленных проектов позволит создать 4 тыс. 499 рабочих мест.

«Наше Агентство готово оказывать инвесторам организационную и методологическую поддержку на всех стадиях реализации проекта: от начального замысла до запуска производства и дальнейшего сопровождения. Мы помогаем с разработкой бизнес-планов, подготовки документов, в том числе заявок на получение статуса резидентов преференциальных режимов ТОР и свободного порта. Отдельное направление – поиск необходимых мер господдержки, привлечение соинвесторов в проект и финансовой поддержки», – отметил директор инвестиционных проектов АНО АПИ Станислав Варнаков.

Взаимодействие с инвесторами в ТОР, строительство инфраструктуры, предоставление земельных участков для реализации проектов оказывает Корпорация развития Дальнего Востока. В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока синхронизирует свою деятельность с планами-графиками резидентов и проводит оптимизацию сроков подключения резидентов к инженерной инфраструктуре на территории опережающего развития «Надеждинская», чтобы все резиденты смогли в срок запустить свои предприятия.

«Мы изучаем и берем на контроль все текущие и перспективные потребности резидентов по самому широкому спектру вопросов, включая обеспечение инфраструктурой и землей. Наша задача – оптимизировать и синхронизировать все графики, обеспечить их строгое выполнение», – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Индийские предприниматели посетили поселок «Новый Де-Фриз», построенный компанией «ДНС Девелопмент». Поселок рассчитан на 1,1 тыс. человек населения, 42 таунхауса, восемь дуплексов, 96 коттеджей. На территории в 18 Га планируется строительство четырех типов жилых домов: таунхаусы, дуплексы, одноэтажные и двухэтажные коттеджи. Строительство домов осуществляется в едином архитектурном стиле, в соответствии со всеми нормами, что создает архитектурную целостность поселка. Технология строительства домов в поселке – каркасно-панельная с использованием SIP- панелей. Часть застройки уже выполнена, сейчас идет строительство второго микрорайона. Бизнесменов интересовала возможность реализации с помощью преференциального режима ТОР проектов в сфере строительства жилья.

Индийские гости ознакомились с работой завода «Европласт», ставшим первым предприятием территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Завод производит ПЭТ-преформы и полимерные крышки, используемые в производстве пластиковых бутылок.

Компания «Арника» представила проект по созданию агробиоэкономического кластера. Соглашение о создание кластера было подписано на поляз четвертого ВЭФ в сентябре прошлого года между ООО «Арника», АНО АПИ и южнокорейской команией LS Networks. Многоэтапная инвестиционная программа рассчитана на пять лет. Она включает строительство элеваторных комплексов для хранения кукурузы, крахмалопаточного завода и биофабрик «Аминосинтез», которые будут производить более 300 тыс. тонн в год высокотехнологичной импортозамещающей кормовой продукции.

Напомним, в среду в рамках визита бизнес-делегации прошла пленарная сессия «Возможности, условия и проекты для российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке России». В мероприятии кроме представителей индийского бизнеса приняли участие порядка 40 приморских компаний.