Методы борьбы с информационными вбросами обсудили в Петербурге

Повышение уровня лояльности граждан к официальным ресурсам необходимо для борьбы с информационными вбросами, особенно в ходе избирательных кампаний, к такому выводу пришли участники X Международного молодежного форума в Петербурге, обсудившие проблему достоверности информации и медийных провокаций в избирательном процессе.

«Подобные открытые площадки крайне важны, данная тема актуальна для регионов, в которых 8 сентября состоятся крупные избирательные кампании, Санкт-Петербург в их числе, и нам важно выработать совместными усилиями механизм профилактики и борьбы с информационными вбросами, первый шаг сделан сегодня», – сказала Regnum руководитель исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова.

К разговору подключились и молодые юристы из нескольких регионов страны. Для них провел мастер-класс член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев под названием «Сначала проверяй, а потом доверяй: опыт общественного наблюдения на выборах». В частности, Григорьев подробно разобрал «примеры псевдосообщений о нарушениях избирательного законодательства, какими методиками пользуются провокаторы и их мотивацию».

Заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Ольга Бинда считает, что важно создавать определенный уровень лояльности к официальным ресурсам, при которой информация настолько открыта, что нет смысла искать ее «где-то в непонятных источниках».

Эксперты пришли к выводу, что для снижения информационных рисков нужно отыскать механизм верификации данных, работать над законодательными инициативами регулирования этой отрасли.

По словам Булгаковой, в ходе президентской избирательной кампании в 2018 году в Петербурге, например, поступило 563 сообщения о нарушениях, из которых 232 оказались ложными, а в 266 случаях проблема была решена на месте. При этом, по ее словам, бывают случаи, когда граждане сообщают о псевдонарушениях просто потому, что не знают процедуры. «Так, например, нам поступали звонки в период кампании по выборам Екатеринбургской городской думы 2018 года, в одном из таких случаев наблюдатель возмущалась процедуре вскрытия конвертов досрочного голосования, решив, что это грубое нарушение», – сказала Булгакова.

По ее мнению, здесь может помочь профилактика и просвещение, так как это свидетельствует о низкой правовой культуре участников избирательного процесса. Тем не менее, полагает Булгакова, сегодня можно говорить уже о некой сформировавшейся политической технологии. «На президентских выборах в Петербурге общественные наблюдатели столкнулись с проблемой массового наплыва псевдоинформации в преддверии уже закрытия избирательных участков, что затрудняло работу по проверке и решению проблем, если такие имели место быть, но наблюдательский корпус с этой задачей справился. Безусловно, основной массив такой информации поступал и поступает от организаций, которые нацелены, в основном, на дискредитацию нашей системы», – считает она.

Булгакова не стала называть конкретные организации, уточнив, что они не имеют статуса юридических лиц и в большом количестве рассредоточены по регионам. «Могу сказать, что основной ресурс, где размещается и распространяется лжеинформация – это портал «Карта нарушений», – заключила юрист.