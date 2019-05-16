Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

«Голливуд сошел с ума, как и весь мир», – заявила газете ВЗГЛЯД народная артистка РФ Ирина Алферова. Так она прокомментировала появившуюся в интернете петицию с требованием не вручать Алену Делону «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля из-за его политических взглядов и критики гомосексуализма.

Претензии организации «Женщины и Голливуд» к Ален Делону актриса сочла неуместными и агрессивными.

«Я против того, чтобы идиотские объединения так агрессивно навязывали свои извращенные требования. И вообще, что это за требования? При чем здесь вообще кино и его (Делона) заслуги?», – возмутилась собеседница.

Алферова считает, что представители организации имеют право жить так как им хочется, но они не должны заявлять, что именно их понимание вещей является правильным.

«Пусть они там живут как хотят: женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, но только пусть не декларируют ничего, потому, что все, что они говорят, – против человечности, против Бога и против всего хорошего», – заверила собеседница.

Ален Делон, по мнению Алферовой, заслуживает не только «Пальмовой ветви», но и множества других наград.

«Он заслуживает всего: за то, что он сделал для кино, за то, что родился таким красавцем, за то, что он сейчас говорит. Я полностью с ним согласна. Он самый красивый мужчина, каких в Голливуде и не было, смотришь с ним фильм – и жить хочется. И то, что он сейчас говорит такие правильные вещи, – это удивительно», – отметила Алферова.

Актриса посоветовала Голливуду «заниматься своим делом и не лезть туда, где они ничего не понимают». «Лучше бы снимали хорошее кино, и не трогали красивого мужика. Все, что он говорит, – правильно, от Бога и заложено нормальной цивилизацией», – подчеркнула Алферова.

Напомним, в интернете появилась петиция с требованием не вручать Алену Делону «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля из-за его политических взглядов и критики гомосексуализма. Главной противницей вручения явилась основательница некоммерческой организации «Женщины и Голливуд» Мелисса Сильверштейн.

Ранее сенатор Алексей Пушков вступился за знаменитого французского актера Алена Делона.