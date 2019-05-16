Роскосмос опроверг информацию об отставке Рогозина

Появившаяся в соцсетях информация об отставке Дмитрия Рогозина и его переход на должность советника президента по космосу не соответствует действительности, заявили в Роскосмосе.

«Нет, не соответствует», – сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает РИА «Новости».

В Роскосмосе также отметили, что не ничего не знают о возможном приходе бывшего гендиректора ПАО «Ил» Алексея Рогозина на одно из предприятий ракетно-космической отрасли.

Вместе с тем сообщается, что руководитель Роскосмоса и замглавы НАСА Билл Герстенмайер проведут переговоры по международному сотрудничеству в космосе. Как уточнил Устименко, консультации Роскосмоса и НАСА проходят еженедельно.

«В ближайшее время планируется проведение телеконов, (в ходе них) обсуждаются рабочие вопросы по МКС и дополнительные вопросы по различного рода международным программам»,– сказал Устименко.

Ранее сообщалось, что администратор НАСА Джим Бранденстайн приедет в Россию для переговоров с Дмитрием Рогозиным.

Напомим, в январе НАСА уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина в США – его не пропустили в Соединенные Штаты в связи с наложенными санкциями.

После этого Бранденстайн заявил о готовности приехать с рабочим визитом в Россию.