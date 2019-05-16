МВД отреагировало на перевозку тела на крыше легковушки

В Воронеже тело мужчины довезли в морг на крыше легковушки, но это не является нарушением, сообщил представитель областного ГУМВД.

Снимки ехавшей с завернутым в мешок телом на крыше «Волги» опубликовали в соцсетях жители Воронежа, фотографии вызвали общественный резонанс.

«В одном из населенных пунктов Каширского района... родственники, не имея возможности вызвать перевозку, попросили соседа отвезти тело на судебно-медицинскую экспертизу в Воронеж. Вот они так его погрузили и повезли», – сообщил представитель МВД, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в случае, если смерть не носит криминальный характер, то родня должна везти тело в морг сама.

«Семья бедная, денег не было, вот они и решили так», – сказал представитель ведомства. По его словам, в этом нет никакого нарушения.