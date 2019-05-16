Самолеты столкнулись в воздухе в США

В Калифорнии во время выполнения сельскохозяйственных работ столкнулись два небольших самолета, в результате оба пилота погибли, сообщили СМИ.

Инцидент произошел 15 мая в Сакраменто, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sacramento Bee.

Как рассказал заместитель шерифа Скотт Смолвуд, оба разбившихся самолета Grumman G-164C Ag Cat в момент столкновения засеивали рисовое поле. Отмечается, что правоохранители обнаружили суда на расстоянии примерно 200 метров друг от друга. Расследованием происшествия займется Управление гражданской авиации США.

Во вторник в американском штате Аляска столкнулись два самолета, в результате погибли как минимум пять человек.