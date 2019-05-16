Разъяснился вопрос с рыбой для космонавтов

Космонавты МКС продолжают получать рыбные консервы: их закупают у коммерческих производителей, пока не создано специальное питание, сообщил завотделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александр Агуреев.

«На крайнем (космическом корабле) «Союзе» на станцию отправили консервы – белугу натуральную, белугу заливную, осетра натурального и заливного», – рассказал Агуреев, передает РИА «Новости».

По его словам, в меню космонавтов кроме специальных рационов включены продукты промышленного производства, в советское время для космонавтов рыбу производили три рыбных комбината, последний из которых недавно прекратил производство.

Кроме основного набора на МКС отправляют дополнительные. Их формируют с учетом индивидуальных вкусов членов экипажа.

С каждым поставщиком продуктов заключается контракт, отправить на орбиту рыбу из магазина невозможно из соображений безопасности экипажа.

Напомним, главный конструктор космического питания, директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский сообщил, что Санкт-Петербургский научный институт «Гипрорыбфлот» закрыл производство рыбы для космонавтов, из-за чего в их меню исчезли рыбные консервы.

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