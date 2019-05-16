Эстонская фирма объяснила задержание своего судна в России

Владелец эстонского предприятия Morobell, которое осуществляет промышленный вылов рыбы в Балтийском море, заявил, что задержание в России рыболовецкого судна произошло из-за ошибки навигации.

По словам члена правления компании Алдоны Баум, судно случайно зашло в исключительную экономическую зону России, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

«К сожалению, из-за ошибки в навигации [судно] отклонилось от курса, не зная об этом, поэтому в течение короткого времени оно находилось в исключительной экономической зоне Российской Федерации», – заявила Баум.

10 мая судно Roxen под финским флагом было задержано российскими пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства.

На борту судна обнаружили более 7,5 тонн незаконно добытой рыбы, а убытки предварительно оценили в 49 млн рублей.

По факту нарушений проводится проверка, судно сопроводили в калининградский морской рыбный порт.