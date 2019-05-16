Познер рассказал, как дрался за русских с американцами

Журналист Владимир Познер вспомнил, как еще в детстве дрался на стороне русских с американцами.

«Это было в Америке, вскоре после окончания Второй Мировой войны, потому что во время войны все обожали русских. … Но после войны все стало очень быстро меняться, особенно после речи Черчилля в Фултоне, в штате Миссури, о «железном занавесе». А папа мой, который был очень просоветский и так далее, подружился с советскими работниками ООН, которые работали в Нью-Йорке, и я познакомился с некоторыми их детьми», – рассказал Познер, слова которого приводятся на его сайте.

Журналист вспомнил, что однажды пришел в школу к своим друзьям, на выходе из которой из-за ухудшения отношений между СССР и США их «поджидали американские ребята».

«Ну и я, конечно, на стороне русских дрался. Но поскольку там мат стоял, американский мат, конечно, не дотягивает до русского, но он неплохой, и я его употреблял широко и без акцента, то американские ребята с удивлением говорили: «Ты кто вообще?», а я им отвечал: «Я русский американец», ну и меня поэтому особенно «любили», – вспомнил Познер.

Ранее Познер раскритиковал россиян, считающих свою страну великой державой, и американцев, убежденных в собственной исключительности; по его словам, из-за таких внутренних убеждений России и США трудно договариваться.