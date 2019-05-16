Россиянку задержали в Болгарии по делу о крупном мошенничестве

Полицейские в болгарском городе Бургас задержали 42-летнюю россиянку по обвинению в мошенничестве, сообщили в генконсульстве России.

«В ближайшее время суд Бургаса должен принять решение об аресте россиянки, а потом будет рассматривать дело об ее экстрадиции по требованию российских властей», – рассказала вице-консул Александра Дергачева, передает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемую разыскивали российские правоохранительные органы через Интерпол по делу о крупном мошенничестве.

В болгарской прессе сообщают, что россиянка вместе с мужем последние полтора года жила в окрестностях Бургаса и владела магазином сувениров.