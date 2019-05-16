Британский фрегат проводил российский корабль в Ла-Манше

Британский фрегат HMS Northumberland проследовал за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в проливе Ла-Манш.

«Североморск» шел из Средиземного моря в порт приписки, сообщили британские военные, передает РИА «Новости».

Командир фрегата Элли Поллард отметила, что сопровождение – это привычная для британского флота задача, ВМС Великобритании «всегда готовы ответить на появление любых иностранных военных кораблей в зоне интересов» страны.

Пресс-служба Северного флота в начале мая сообщала, что противолодочный корабль, выполнявший задачи в Атлантическом океане, проходит Бискайский залив и направляется в Ла-Манш, после чего двинется в Североморск.

В августе 2018 года военно-морской флот Великобритании направил эсминец HMS Diamond для сопровождения двух российских военных кораблей, пересекавших Ла-Манш.