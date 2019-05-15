Полиция в Москве задержала грабителей со стрельбой

В Москве задержали двух подозреваемых в ограблении офиса на Нагатинской улице, из которого злоумышленники похитили два миллиона рублей.

Ограбление произошло в среду днем, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

В офис фирмы ворвались пятеро человек в масках и, угрожая сотрудникам оружием, похитили сумку с деньгами. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле, однако вскоре были задержаны полицейскими на Аминьевском шоссе при попытке оказать активное сопротивление. Сообщается, что в соответствии с законом «О полиции» правоохранители применили табельное оружие. Один из подозреваемых при задержании получил ранение и был госпитализирован.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Остальные участники ограбления объявлены в розыск.

В феврале челябинский школьник самостоятельно задержал грабителя, увидев, как тот похитил золотую цепочку у женщины.

В прошлом году в Москве из особняка сотрудницы МВД украли несколько миллионов рублей.