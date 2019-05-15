Роскомнадзор обнародует имена авторов фейковых новостей

Роскомнадзор опубликует реестр источников и авторов недостоверных информационных сообщений на своем сайте, об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Реестр [источников фейковых новостей] будет публичный, <...> это будет на нашем сайте вывешено – и названия площадок, и фамилии авторов соответственно», – заявил Жаров, передает ТАСС.

Напомним, 18 марта в России вступили в силу закон об ответственности за оскорбление государственных институтов и символов власти и закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, известный как «закон о фейках».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что именно запрещают эти новые законы.