Мосгорсуд отреагировал на слухи об увольнении судьи якобы из-за эротического фото

Мосгорсуд прокомментировал увольнение судьи Дорогомиловского суда Москвы Ирины Деваевой, смягчившей меру пресечения подозреваемым по делу «Нового величия».

«Судья уволилась по собственному желанию», – сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что Деваева написала заявление об увольнении после того, как к ее руководству якобы попал ее снимок, где она «позирует топлес», сделанный в пору, когда женщина еще не занимала эту должность.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом).

По версии следствия, организация хотела захватить власть в России путем государственного переворота.