Волочкову госпитализировали на Мальдивах

Российская балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах попала в больницу.

На своей странице в Instagram артистка разместила три снимка – на одном из них Волочкова позирует с медиком, на остальных показана окровавленная ступня балерины.

Волочкова не сообщила, что именно произошло, упомянув только то, что долго терпела боль, прежде чем обратиться к врачам.

«Я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», – написала балерина.

В прошлом году Волочкова во время отпуска в Греции была вынуждена обратиться за врачебной помощью после столкновения с морским обитателем.